МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Прогноз по объему параллельного импорта в РФ за 2022 год скорректирован с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов, сообщил в интервью "Известиям" вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. iPhone 14 поставят в Россию по параллельному импорту, заявил Мантуров

"По данным ФТС России, за три с половиной месяца работы механизма (с 17 мая) было ввезено товаров почти на 9,4 миллиарда долларов (только за август 3,1 миллиарда долларов). Поэтому мы уже немного скорректировали прогноз и по итогу года теперь ожидаем ввоза товаров по параллельному импорту на сумму не менее 20 миллиардов долларов", — отметил он.

Согласно прогнозу, озвученному вице-премьером — главой Минпромторга в средине августа, ранее речь шла о 16 миллиардах долларов по итогам этого года.

В начале сентября Мантуров также заявлял, что механизм параллельного импорта продлен на весь 2023 год. Он продолжит работу в том же формате, что и ранее, то есть список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.

Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.