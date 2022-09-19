МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание по экономическим вопросам со всем экономическим блоком правительства в главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, представителями администрации президента и руководством Центробанка. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Набиуллина рассказала, как дефицит бюджета влияет на политику ЦБ

"Президент сегодня в своей работе главным образом фокусируется на экономических вопросах. Сегодня проведёт совещание по экономическим вопросам. (Будут участвовать — ред.) весь экономически блок правительства во главе с премьером, администрация президента, руководство Центробанка", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что совещание является продолжением работы в рамках бюджетного процесса.

На предыдущем совещании по экономическим вопросам 12 сентября Путин заявлял, что бюджет России на 2023-2025 годы должен отвечать приоритетным вызовам, с которыми сталкивается Россия. Ранее Мишустин сообщил, что масштаб антироссийских санкций ставит непростые задачи под формирование бюджета, он будет непростым, но российские власти абсолютно точно найдут решения для выполнения главных задач.