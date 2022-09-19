МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Лучше, если президент России Владимир Путин объяснит европейским лидерам позицию Москвы в личной беседе, чем это сделают из-за океана, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин проведет совещание с руководством ЦБ и правительством в понедельник

"Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник — это гораздо надежнее", — сказал он.

Так Песков прокомментировал журналистам переговоры главы государства с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Пресс-секретарь президента России добавил, что любые проблемы следует решать путем диалога.

Кроме того, Песков отметил, что разговоры Путина с другими лидерами, включая страны ЕС, являются конструктивными беседами, которые проходят в тоне взаимного уважения.

На вопрос, бывают ли от российской стороны жесткие формулировки, пресс-секретарь российского лидера ответил, что "безусловно".

"Жесткие формулировки бывают со всех сторон, но все равно они чаще всего все выдержаны в тоне взаимного уважения, иначе просто диалог вести очень сложно. Естественно, обсуждая острые вопросы они в первую очередь отстаивают интересы своих стран", — подчеркнул он.