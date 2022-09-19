Песков: лучше, если Путин объяснит позиции России в личной беседе с Шольцем и Макроном
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Лучше, если президент России Владимир Путин объяснит европейским лидерам позицию Москвы в личной беседе, чем это сделают из-за океана, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник — это гораздо надежнее", — сказал он.
Так Песков прокомментировал журналистам переговоры главы государства с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Пресс-секретарь президента России добавил, что любые проблемы следует решать путем диалога.
Кроме того, Песков отметил, что разговоры Путина с другими лидерами, включая страны ЕС, являются конструктивными беседами, которые проходят в тоне взаимного уважения.
На вопрос, бывают ли от российской стороны жесткие формулировки, пресс-секретарь российского лидера ответил, что "безусловно".
"Жесткие формулировки бывают со всех сторон, но все равно они чаще всего все выдержаны в тоне взаимного уважения, иначе просто диалог вести очень сложно. Естественно, обсуждая острые вопросы они в первую очередь отстаивают интересы своих стран", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220919/838164377.html