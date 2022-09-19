Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета на 2023-2025 годы для решения ключевых задач
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Бюджет на ближайшие три года должен оставаться сбалансированным, это позволит решить актуальные проблемы российской экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи", — подчеркнул он в ходе совещания по экономическим вопросам.
По словам главы государства, к ключевым вопросам, стоящим сегодня перед властями, относятся модернизация экономики и социальной сферы, укрепление инфраструктуры и поддержка регионов.
Путин отметил работу, которую проделал кабмин по итогам прошлого совещания в рамках бюджетного процесса. Дополнительные консультации прошли в понедельник утром, обсуждались в том числе меры по обеспечению бюджетной сбалансированности.
Президент призвал учитывать объективные факторы, которые оказывают влияние на доходы бюджета, такие как макроэкономическая конъюнктура и ситуация на глобальных товарных и финансовых рынках. Российский лидер выразил надежду, что сегодня удастся выйти на итоговое решение по проекту бюджета на 2023-2025 годы.
Преьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе заявил, что главными целями при формировании федерального бюджета должны стать развитие, национальные проекты, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и макростабильность. Глава правительства призвал аккуратно подходить к прогнозированию, не опираться в оценках на "нереалистичные предпосылки", а при планировании расходов исходить из возможностей, а не иллюзий.
https://1prime.ru/state_regulation/20220919/838166552.html