МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Бюджет на ближайшие три года должен оставаться сбалансированным, это позволит решить актуальные проблемы российской экономики, заявил президент России Владимир Путин. В Госдуме обсудили источники дополнительных доходов бюджета на 2023 год

"Важно и на ближайшую трехлетку и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи", — подчеркнул он в ходе совещания по экономическим вопросам.

По словам главы государства, к ключевым вопросам, стоящим сегодня перед властями, относятся модернизация экономики и социальной сферы, укрепление инфраструктуры и поддержка регионов.

Путин отметил работу, которую проделал кабмин по итогам прошлого совещания в рамках бюджетного процесса. Дополнительные консультации прошли в понедельник утром, обсуждались в том числе меры по обеспечению бюджетной сбалансированности. Набиуллина рассказала, как дефицит бюджета влияет на политику ЦБ

Президент призвал учитывать объективные факторы, которые оказывают влияние на доходы бюджета, такие как макроэкономическая конъюнктура и ситуация на глобальных товарных и финансовых рынках. Российский лидер выразил надежду, что сегодня удастся выйти на итоговое решение по проекту бюджета на 2023-2025 годы.

Преьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе заявил, что главными целями при формировании федерального бюджета должны стать развитие, национальные проекты, перестройка экономики, создание новых рабочих мест и макростабильность. Глава правительства призвал аккуратно подходить к прогнозированию, не опираться в оценках на "нереалистичные предпосылки", а при планировании расходов исходить из возможностей, а не иллюзий.