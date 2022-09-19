МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Расходы бюджета Украины на 2022 год пересмотрят уже седьмой раз с конца февраля, на этот раз — на два миллиарда гривен (около 54,3 миллиона долларов) для резервного фонда, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Украина планирует нарастить экспорт агропродукции благодаря зерновой сделке

"И снова планируются изменения в бюджет 2022 года, уже седьмой раз… Минфин просит увеличить расходы на 2 миллиарда гривен по бюджетной программе "Резервный фонд". Эти деньги планируют взять за счет увеличения государственных внутренних заимствований", — отметил политик в своем Telegram-канале.

Таким образом, предельный дефицит бюджета в этом году станет 1,1 триллиона гривен (почти 30 миллиардов долларов), а предельный госдолг вырастет до 3,647 триллиона гривен (около 99 миллиардов долларов), подчеркнул Железняк.