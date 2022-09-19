МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия укрепляют союзную интеграцию, несмотря на давление со стороны западных стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Гутерреш обсудит с Лавровым экспорт российских удобрений и продовольствия

Министр иностранных дел России посетил открытие выставки по случаю 250-летия воссоединения народов России и Белоруссии.

"В условиях беспрецедентного давления коллективного Запада, наши два государства укрепляют союзную интеграцию, ведут работу по формированию единого социально-экономического, миграционного, оборонного пространства", — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на сегодняшний день Россия и Белоруссия, в соответствии с программами, согласованными действиями в области внешней политики союзного государства, выступают на мировой арене с единой позицией по основным международным проблемам, поддерживают друг друга на политический и экономических площадках, а также тесно сотрудничают в рамках ООН и ОБСЕ.