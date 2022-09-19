МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов России сейчас готовит проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку, который обеспечит стабильность российской экономики, сообщает пресс-служба министерства. Путин призвал сохранить сбалансированность бюджета

"Мы готовим трехлетний бюджет сейчас так, чтобы обеспечить финансовую устойчивость, финансовую стабильность нашей страны. На Западе все время говорят, что финансы и экономику России скоро разорвет. Устойчивый бюджет – гарантия того, что ничего не разорвет", — приводит пресс-служба Минфина слова министра финансов России Антона Силуанова.

При этом министерство указало на необходимость бюджетных правил, в частности для того, чтобы бизнес мог прогнозировать, что государство собирается делать на предстоящие годы. "Без этой предсказуемости бизнес не будет инвестировать и вкладываться в развитие", — рассказал министр, выступил с лекцией на тему "Как обеспечить устойчивое развитие России в текущих условиях?" перед студентами Финансового университета.

Бюджет – это не просто свод расходов и доходов. "За сухими цифрами стоят люди, меры по стимулированию роста экономики, ведь бюджет – это инструмент, направленный на развитие. В этом ключе мы представляем его в парламенте", — добавил он. Силуанов отметил, что деньги, которые раньше выводились из страны, сейчас будут работать в России, в том числе и для восполнения тех компетенций, которые прежде приобретались за границей.

По его мнению, финансовая безопасность государства зависит от нескольких составляющих – это сбалансированный бюджет, развитый финансовый рынок и наличие собственной платежной системы. При этом когда снижаются доходы, а расходы растут, надо принимать оперативные меры по сбалансированности бюджета.

"Сегодня нам нужно мобилизовать все возможные собственные источники для развития экономики – бюджет, финансовый рынок, частные ресурсы, чтобы они работали в нужных и приоритетных для страны сферах", – резюмировал Силуанов.