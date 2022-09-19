МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-августе 2022 года снизились на 3,1% и составили 34,08 миллиарда долларов, сообщает в понедельник ЦБ страны на своем сайте. Минприроды зафиксировало рост разведанных запасов меди и золота

По данным ЦБ, объем монетарного золота увеличился на 0,3% — до 21,002 миллиарда долларов, активы в иностранной валюте – снизились на 7,9%, до 12,044 миллиарда.

При этом физический объем монетарного золота за восемь месяцев этого года увеличился до 12,3 миллиона тройских унций против 11,6 миллиона тройских унций по итогам 2021 года, указывают данные регулятора.

Методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда, уточняет ЦБ.

По данным регулятора, золотовалютные резервы Узбекистана по итогам 2021 года увеличились на 0,7% по сравнению с 2020 годом и составили 35,139 миллиарда долларов.