МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Правительство в понедельник представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Дефицит бюджета России в 2023 году планируется в два процента ВВП

"Мы завершаем подготовку проекта федерального бюджета на трехлетку, сегодня обсудим весь пакет документов, который правительство направляет в Государственную Думу вместе с основным финансовым законом страны — это прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политик, а также бюджет двух государственных внебюджетных фондов…. Вчера проект основных параметров бюджета и прогноз были представлены президенту", — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

Глава правительства добавил, что проект бюджета учитывает основные вызовы и возможные риски для российской экономики.

"Глава государства подчеркнул важность сохранения линий на устойчивость и сбалансированность. Это необходимо для уверенного и последовательного решения задач по модернизации нашей экономики и социальной сферы, укрепления инфраструктуры и помощи регионам", — отметил он.