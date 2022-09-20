МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Евросоюз должен защитить Германию, Италию и Польшу, как наиболее пострадавших от санкций против России, заявил вице-президент крупнейшей правой партии Италии "Вперед, Италия" и бывший глава Европарламента Антонио Таяни. Финляндия предложила включить в санкции вопрос туристических виз

Именно Германия, Италия и Польша платят "наибольшую экономическую и социальную цену" за санкционную политику, отметил он в интервью агентству Bloomberg.

"Наша позиция очень ясна. Мы за санкции против России. Нам нужно защитить наши семьи и наши компании, поскольку мы платим за санкции экономическую цену. Это цена защиты ценностей", — подчеркнул Таяни.

Ранее аналогичное мнение высказывал лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини. По его словам, европейские власти должны возместить расходы граждан из-за последствий антироссийских санкций. Сальвини также выступил за продолжение санкций, отметив, однако, что не считает их эффективными.