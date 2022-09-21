МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В данный момент согласованных форматов общения российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона нет, но они могут появиться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков рассказал о переговорах Путина с Шольцем и Макроном

"Не было телефонных разговоров вчера. По Макрону пока никаких согласованных форматов общения нет, но с другой стороны они весьма оперативно могут появиться при необходимости", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, были ли у главы государства во вторник международные телефонные разговоры, планируется ли разговор с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Ранее Макрон заявил, что намерен переговорить с Путиным в ближайшие дни.