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2022
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Боррель не пользуется авторитетом в Кремле, заявил Песков
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ПЕСКОВ О ВЫСКАЗЫВАНИЯХ БОРРЕЛЯ ПРО ТРИБУНАЛ НАД РОССИЯНАМИ: ОН НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ У НАС АВТОРИТЕТОМ КАК ГЛАВА ДИПЛОМАТИИ ЕС В СВЯЗИ С ЕГО ПРОШЛЫМИ СЛОВАМИ В КРЕМЛЕ В СВЕТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ... ПРАЙМ, 21.09.2022
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ВЫСКАЗЫВАНИЯХ БОРРЕЛЯ ПРО ТРИБУНАЛ НАД РОССИЯНАМИ: ОН НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ У НАС АВТОРИТЕТОМ КАК ГЛАВА ДИПЛОМАТИИ ЕС В СВЯЗИ С ЕГО ПРОШЛЫМИ СЛОВАМИ
В КРЕМЛЕ В СВЕТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОРРЕЛЯ О ТРИБУНАЛЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ УКРАИНСКИМ РЕЖИМОМ В 2014 ГОДУ — ПЕСКОВ
Новость дополняется