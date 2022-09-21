МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. ПЕСКОВ О ВЫСКАЗЫВАНИЯХ БОРРЕЛЯ ПРО ТРИБУНАЛ НАД РОССИЯНАМИ: ОН НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ У НАС АВТОРИТЕТОМ КАК ГЛАВА ДИПЛОМАТИИ ЕС В СВЯЗИ С ЕГО ПРОШЛЫМИ СЛОВАМИ

В КРЕМЛЕ В СВЕТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ БОРРЕЛЯ О ТРИБУНАЛЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ УКРАИНСКИМ РЕЖИМОМ В 2014 ГОДУ — ПЕСКОВ

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