МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин вылетел в Великий Новгород с рабочей поездкой, он выступит на торжественном мероприятии по случаю годовщины государственности России, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению Донбасса

"Президент сейчас вылетел в Великий Новгород. Рабочая поездка в Новгородской области, он посетит… техническую школу. Это достаточно передовое, очень интересное учебное заведение. Потом он отдельно встретиться с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров. Тоже это такое профессиональное инженерное образование, весьма и весьма приоритетная тема", — сказал он.

По словам Пескова, глава государства также встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Пресс-секретарь президента России добавил, что на центральной площади города состоится торжественное мероприятие, посвященное 1160-летию зарождения российской государственности. Путин намерен выступить на этом мероприятии, отметил Песков.