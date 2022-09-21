МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия готовит предложение по новым антироссийским санкциям, может обсудить его с постпредами стран ЕС уже в пятницу, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

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Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил России новыми санкциями в случае референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Европейская комиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по грядущему пакету санкций в течение нескольких дней… Европейская комиссия в настоящее время подготавливает новые меры и обсудит предложение с постпредами ЕС уже в пятницу", — отмечает издание.

Согласно информации Politico, предложение может включить ограничение цен на российскую нефть, дополнительные меры в отношении физлиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и другие предметы роскоши.