МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия готовит предложение по новым антироссийским санкциям, может обсудить его с постпредами стран ЕС уже в пятницу, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Байден заявил, что санкции не мешают поставкам продовольствия из России

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пригрозил России новыми санкциями в случае референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

"Европейская комиссия начнет консультации с представителями стран ЕС по грядущему пакету санкций в течение нескольких дней… Европейская комиссия в настоящее время подготавливает новые меры и обсудит предложение с постпредами ЕС уже в пятницу", — отмечает издание.

Согласно информации Politico, предложение может включить ограничение цен на российскую нефть, дополнительные меры в отношении физлиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и другие предметы роскоши.