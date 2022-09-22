Путин проведет международные телефонные переговоры
Путин проведет международные телефонные переговоры и встретится с гендиректором ДОМ.РФ Мутко
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет в четверг несколько международных телефонных переговоров и рабочих встреч. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что глава государства уже поговорил по телефону с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Лидеры обсудили в том числе двусторонние отношения стран.
"Еще будет пара телефонных разговоров, будем вас соответствующим образом информировать", — отметил представитель Кремля.
На вторую половину дня у Путина запланировано несколько встреч, в том числе с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко. По словам Пескова, Мутко доложит президенту о ходе жилищного строительства.