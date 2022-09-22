2022-09-22T15:59:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220922/838218780.html
Минтруд предложил увеличить МРОТ и прожиточный минимум на 2023 год
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Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда в следующем году до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей. "Прожиточный минимум на 2023 год... ПРАЙМ, 22.09.2022
экономика, новости, мрот, прожиточный минимум, минтруд рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда в следующем году до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей.
"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
При этом размер прожиточного минимума составит:
- для трудоспособных россиян — 15 669 рублей,
- для пенсионеров — 12 363 рубля,
- для детей — 13 944 рубля.
Отмечается, что такая мера позволит увеличить социальные выплаты для 15 миллионов россиян, повысить доплаты к пенсиям и пособия.
Согласно сообщению, правительство поддержало законопроекты Минтруда, их внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета.