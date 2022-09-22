МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда в следующем году до 16 242 рублей, а прожиточный минимум — до 14 375 рублей. Мишустин предложил ввести пособие для семей с низкими доходами

"Прожиточный минимум на 2023 год предлагается увеличить до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При этом размер прожиточного минимума составит:

для трудоспособных россиян — 15 669 рублей,

для пенсионеров — 12 363 рубля,

для детей — 13 944 рубля.

Отмечается, что такая мера позволит увеличить социальные выплаты для 15 миллионов россиян, повысить доплаты к пенсиям и пособия.

Согласно сообщению, правительство поддержало законопроекты Минтруда, их внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета.