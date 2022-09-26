МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Особый порядок трудоустройства россиян, работавших в ушедших из России компаниях, будет действовать до конца следующего года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин заявил о сохранении рабочих мест за мобилизованными

"Подписано постановление, продлевающее его (порядок — ред.) до конца следующего года", — заявил он в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин напомнил, что мера действует с апреля. Граждане, рискующие потерять место из-за приостановки предприятия, могут быть временно переведены в другие организации на основании срочного договора. При этом трудовые отношения с основным нанимателем будут приостановлены, а не прекращены, и работник сможет вернуться после возобновления деятельности компании.

Премьер также подчеркнул, что правительство предпримет все меры, необходимые для обеспечения стабильности на российском рынке труда и будет оперативно реагировать на происходящие изменения.