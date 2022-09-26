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Индекс делового климата IFO в Германии снизился в сентябре
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Индекс делового климата в Германии в сентябре сократился до 84,3 пункта с показателя августа в 88,5 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики,... ПРАЙМ, 26.09.2022
экономика, новости, индекс ifo, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в сентябре сократился до 84,3 пункта с показателя августа в 88,5 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 87 пунктов.