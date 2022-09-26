МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в сентябре сократился до 84,3 пункта с показателя августа в 88,5 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Индекс Мосбиржи упал ниже 2000 пунктов впервые с 24 февраля

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 87 пунктов.