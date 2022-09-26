МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Каналы взаимодействия России и США носят весьма спорадический характер, но позволяют доводить экстренные сообщения о позиции друг друга, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков не подтвердил информацию об обращении Путина к Федеральному собранию

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон сохраняет возможности для прямых контактов с Москвой и активно ими пользуется. По его словам, США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для России последствиях применения ядерного оружия на Украине.

"На должном уровне. Каналы для диалога есть, но они носят такой весьма спорадический характер, по крайней мере они позволяют какие-то экстренные сообщения о позиции друг друга доводить", — пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента России "оставил без комментариев" заявление госсекретаря Энтони Блинкена о "катастрофических" для Москвы последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.