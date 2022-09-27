МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Спад российской экономики по итогам текущего года не превысит 5%, при этом снижение ВВП продолжится в следующем, но меньшими темпами, поделился ожиданиями с РИА Новости глава АКРА Михаил Сухов. Эксперт спрогнозировал стагфляцию и экономический спад в Германии

"До конца года ВВП упадет менее, чем на 5%. В 2023 сокращение продолжится, возможно, темпами, меньшими, чем в 2022 году", — ожидает глава АКРА.

Он добавил, что основным для многих экономических и финансовых процессов в ближайшие годы является риск технологических сбоев при перестройке производства товаров.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%.

Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы. Так, например, Банк России теперь ждет спад ВВП страны в 2022 году ближе к 4%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале сентября сообщил, что по итогам года снижение ВВП РФ составит 2,9% и замедлится до 0,9% в следующем году.