МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Рост белорусской экономики в 2023 году запланирован на уровне 3,8%, заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Bloomberg предупредил об экономическом кризисе страшнее краха 2009 года

"Рост экономики в 2023 году запланирован на уровне 3,8%. Задача непростая, особенно в условиях санкционного беспредела", — отметил председатель правительства Белоруссии на заседании президиума Совмина. Видеофрагменты его выступления опубликовала пресс-служба кабмина страны.

По словам премьера, западные санкции разрушили ряд экономических связей Белоруссии, разбалансировали рынок, сейчас продолжается его перестройка.

Он добавил, что прирост промышленного производства на 2,4% должен обеспечить выход на максимальные объемы выпуска промышленной продукции за последние десять лет.

При этом Головченко отметил, что наиболее чувствительными задачами с точки зрения их достижения являются инвестиционное развитие, экспорт и сдерживание инфляции. "С учетом планируемого наращивания инвестиций до уровня 20% ВВП все должно быть разложено по полкам: проекты, ответственные, источники финансирования", — подчеркнул он.