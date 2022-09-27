МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правоохранительные органы Британии на слушании в суде заявили, что российский бизнесмен Петр Авен, попавший под санкции, использует деньги со счетов своей жены и компаний, занимающихся недвижимостью, для покрытия своих расходов, передает агентство Блумберг. Bloomberg: российская стальная продукция может попасть под санкции ЕС

"Сам Авен не имеет счетов в британских банках, но подозревается в использовании счетов своей жены и компаний по продаже недвижимости", — заявило лондонскому суду Национальное агентство по борьбе с преступностью в ходе первых слушаний по делу.

По информации правоохранительных органов, около 3,7 миллиона фунтов (3,6 миллиона долларов) было переведено с австрийского траст-счета в Британию за несколько часов до введения европейских санкций.

По мнению юриста ведомства, обслуживающие Авена компании стремились вывести все средства с его счетов, чтобы избежать "любого изъятия" денег со стороны властей.

По словам самого бизнесмена, деньги, перечисленные с австрийского счета, должны были покрывать шестимесячные бытовые расходы, в том числе оплату школы и охраны.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании добилось в суде заморозки двух банковских счетов на 1,5 миллиона фунтов (1,8 миллиона долларов), которыми, по его версии, мог пользоваться миллиардер Петр Авен для оплаты расходов в его английском особняке, тем самым нарушая введенные против него 15 марта санкции Великобритании. Санкции предполагали заморозку активов в Британии и запрет на въезд в страну.

По данным издания, Авен эти обвинения отрицал и добивался разморозки счетов. Однако британский судья Джон Зэни отклонил требование Авена, заявив, что необходимо больше времени для проведения комплексного расследования.