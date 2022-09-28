МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Настроения компаний и потребителей в Италии в сентябре резко ухудшились на фоне высоких цен на энергоносители, в то время как партии вели предвыборную гонку, которая завершилась в воскресенье приходом к власти правых. В Италии досрочно заполнили газовые хранилища на 90%

Согласно данным, представленным в среду институтом статистики ISTAT, индекс доверия в обрабатывающей промышленности в сентябре упал до 101,3 против пересмотренного в сторону понижения августовского значения 104,0.

Сентябрьское значение было ниже срединного прогноза 10 аналитиков, опрошенных Reuters, который составлял 102,1, а также самым низким с февраля прошлого года.

Рассчитываемый ISTAT составной индекс настроений в деловых кругах, охватывающий обрабатывающую промышленности, розничную торговлю, строительство и сферу услуг, упал в сентябре до 105,2 против августовского значения 109,2.

Покупатели тоже были мрачно настроены в преддверии выборов. Индекс настроений потребителей в сентябре упал до 94,8 против 98,3 в августе, тогда как срединный прогнозы респондентов Reuters составлял 95,1.

Во 2-м квартале ВВП Италии вырос по сравнению с предыдущим кварталом на более значительные, чем ожидалось, 1,1%, но большинство аналитиков ожидают резкого замедления в течение оставшейся части года, так как движимая ценами на энергоносители инфляция бьет по компаниям и домохозяйствам.