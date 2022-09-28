МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник попросил президента России Владимира Путина рассмотреть включение ЛНР в состав России. Главы ДНР и ЛНР выехали в Москву

"С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас, рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации", — говорится в обращении.

Пасечник отметил, что Донбасс получает от России масштабную помощь и вместе они смогут добиться справедливости. "У нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание", — подчеркнул он.

Референдум о вхождении ЛНР в состав России прошел с 23 по 27 сентября. Согласно результатам голосования, включение республики в РФ поддержали 98,42 процента ее жителей.