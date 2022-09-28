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Глава ЛНР попросил Путина рассмотреть вхождение республики в состав России
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник попросил президента России Владимира Путина рассмотреть включение ЛНР в состав России. "С учетом одобрения населением... ПРАЙМ, 28.09.2022
экономика, новости, лнр, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник попросил президента России Владимира Путина рассмотреть включение ЛНР в состав России.
"С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас, рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации", — говорится в обращении.
Пасечник отметил, что Донбасс получает от России масштабную помощь и вместе они смогут добиться справедливости. "У нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание", — подчеркнул он.
Референдум о вхождении ЛНР в состав России прошел с 23 по 27 сентября. Согласно результатам голосования, включение республики в РФ поддержали 98,42 процента ее жителей.