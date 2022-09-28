МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Публичное обсуждение проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы состоится в понедельник 3 октября с участием глав Минфина, Счетной палаты, Центробанка и ФНС, сообщила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова. В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

"(При обсуждении проекта бюджета) будут глава Минфина Антон Силуанов, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель ФНС Даниил Егоров", — сказала сенатор.

Ранее в среду премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального бюджета на три года. Как ожидается, доходы бюджета составят в 2023 году 26,13 триллиона рублей, в 2024 году — 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — 27,98 триллиона рублей, расходы запланированы в 29 триллионов рублей, 29,43 триллиона рублей и 29,24 триллиона рублей соответственно.