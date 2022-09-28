ПЕКИН, 28 сен — ПРАЙМ. Народный банк Китая в среду назвал стабилизацию валютного рынка главным приоритетом, повторив прежнее заявление о том, что юань имеет прочную основу, позволяющую ему сохранять стабильность, сообщает агентство Рейтер. Эксперт объяснил, почему Китай не может быстро распродать госдолг США

Эти комментарии центрального банка последовали за падением юаня до самой низкой отметки со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Народный банк Китая отметил, что валютный рынок в целом функционирует упорядоченно, но предупредил о нежелательности масштабной односторонней торговли против юаня.

Он также призвал членов сети саморегулирования валютного рынка Китая, выполняющей функции механизма координации, предотвратить резкие колебания национальной валюты.

Центральный банк добавил, что соответствующим ведомствам следует усилить работу по управлению ожиданиями, чтобы предотвратить спекулятивную торговлю.