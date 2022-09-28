МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Госдума при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы главное внимание уделит финансовому обеспечению социальных обязательств, а также контролю за эффективностью расходования бюджетных средств, заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Слушания по бюджету пройдут с участием Силуанова, Кудрина и Набиуллиной

Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета РФ на 2023-2025 годы, предусматривающий постепенное снижение его дефицита с 2% ВВП до 0,7% ВВП. Комитет по бюджету и налогам предложит рассмотреть документ в первом чтении 26 октября, сообщил ранее Макаров.

"Предстоит тщательный анализ этого документа. Но… главное внимание при рассмотрении бюджета будет уделено гарантированному финансовому обеспечению всех социальных обязательств и контролю за эффективностью расходования бюджетных средств", — сказал Макаров журналистам.

При этом он отметил, что проект бюджета на следующую трехлетку — один из самых сложных документов, которые вносились в Госдуму. Сложности, по его словам, были связаны с прогнозом социально-экономического развития РФ, который в соответствии с Бюджетным кодексом представляется в Госдуму вместе с бюджетом.

"Потому что… от прогноза социально-экономического развития зависят основные параметры – это доходы, расходы, что государство может себе позволить в этой ситуации. И конечно же, это проблемы с прогнозированием: а какие будут санкции, а сколько будет стоить нефть, сколько будет стоить газ, а главное — сколько мы сможем реально их продать", — пояснил депутат.

По его словам, основной упор при подготовке проекте бюджета на 2023-2025 годы делался на то, чтобы "эти внешние условия не могли помешать главному, а главное для бюджета страны – это всегда безусловное выполнение всех социальных обязательств". "И то, что предстоит сделать, в первую очередь, Государственной думе – это проверить, чтобы ни одно… социальное обязательство государства не осталось финансово не обеспечено", — подчеркнул Макаров.

"Мы прекрасно понимаем с вами, что у нас реально социальные обязательства возрастают, и поэтому функция парламента сегодня — это парламентский контроль не только за тем, какой бюджет принимается, но и как будут расходоваться средства. Потому что эффективность расходования бюджетных средств – это второй критерий, который закладывался при подготовке бюджета в основу для подготовки этого документа", — продолжил глава бюджетного комитета.

"Ну и наконец, мы прекрасно понимаем, что сегодня важнейшим приоритетом бюджета является обороноспособность страны. Но одновременно мы понимаем, что это забота государства о семьях, женах, родителях, детях тех, кто сегодня выполняет свои обязанности", — добавил парламентарий.