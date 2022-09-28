МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Минфин планирует ужесточить контроль за расходами бюджета РФ в конце текущего года, неиспользованные остатки примерно на 0,5 триллиона рублей будут перенесены в резервный фонд правительства на 2023 год, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минфин заложил в бюджет максимально высокий уровень расходов

"Мы сейчас, кстати, будем вводить жесткий режим перебросок расходов, жесткий контроль за контрактацией, освоением", — сказал глава Минфина. Все незаконтрактированные суммы, по его словам, будут перенесены на следующий год.

"Мы планируем, что то, что мы сможем сэкономить, будет переходить на следующий год в качестве источников резервов правительства. В следующем году, как и в этом, нам такие маневренные деньги точно будут нужны", — пояснил он.

Силуанов уточнил, что сумма перенесенных остатков составит около 0,5 триллиона рублей. "На такую сумму ориентируемся", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.