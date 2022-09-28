МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Росстат на неделе с 20 по 26 сентября зафиксировал инфляцию впервые с начала июля — она составила 0,08%, за период с начала года потребительские цены выросли на 10,32%, следует из публикации Росстата. Минэкономразвития спрогнозировало замедление инфляции в России в 2023 году

До этого момента недельная инфляция в РФ фиксировалась в период с 25 июня по 1 июля на фоне повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"За период с 20 по 26 сентября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,08%, с начала сентября – 99,93%, с начала года – 110,32%", — говорится в сообщении.

Снижение цен на плодоовощную продукцию прекратилось — на неделе с 20 по 26 сентября они выросли на 0,5% после снижения на 0,1% и 1,6% в предыдущие две недели. В частности огурцы подорожали на 7,2%, помидоры на 4,7%, бананы на 2,5%, капуста на 0,1%. В то же время цены на яблоки снизились на 3,3%, лук на 3,2%, морковь на 1,5%, картофель на 0,2%, свекла на 0,1%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 11 наименованиям. Сильнее всего подешевели сахар и гречка — на 1,68% и 1,34% соответственно. Пшено подешевело на 0,47%, соль — на 0,29%, рис — на 0,22%, пшеничная мука и сливочное масло — на 0,17% и 0,15%.

Подорожание наблюдалось по 22 наименованиям продуктов. Сильнее всего выросли цены на яйца — на 0,84%. Следом идут полукопченые и варено-копченые колбасы — подорожали на 0,65%, фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания — на 0,47% и 0,39%, вареная колбаса — на 0,39%, макаронные изделия — на 0,28%, овощные консервы для детского питания — на 0,26%. Кроме того, выросла цена на свинину, маргарин, творог, сыры, шоколадные конфеты, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 0,2%; на говядину, баранину, стерилизованное молоко, сметану, сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб, вермишель – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего прибавили в цене спички — 0,89%. Кроме того, подорожали: шампуни — на 0,68%, зубные пасты — на 0,58%, туалетное мыло — на 0,4%, стиральный порошок — на 0,35%, хозяйственное мыло — на 0,27%. Одновременно с этим цены на зубные щетки снизились на 0,2%, детские подгузники и сухие корма для домашних животных – на 0,1%.

Сильнее же всего за период с 20 по 26 сентября подорожали электропылесосы — на 1,18%. Телевизоры также подорожали — на 0,29%, а смартфоны — подешевели на 0,49%. Цены на отечественные легковые автомобили в период с 20 по 26 сентября выросли на 0,03%, на иностранные — на 0,05%. Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,2%.Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе мазь "Леовомеколь", противовирусный "Эргоферон", анальгин, поливитамины и препарат от кашля "Ренгалин".

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 0,82% после снижения на 1,75% на предыдущей неделе.