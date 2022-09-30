ПАРИЖ, 30 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Нидерландах в сентябре, согласно предварительной оценке, побила новый рекорд, достигнув 17,1%, сообщает в пятницу Центральное статистическое бюро страны (CBS). Инфляция в Германии достигла исторического рекорда в десять процентов

Согласно первой оценке по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен, общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах в сентябре этого года вырос на 17,1% по сравнению с сентябрем 2021 года. Это связано с резким ростом цен на газ и электроэнергию.

При этом, как уточняют голландские СМИ, Центральное статистическое бюро рассчитывает данные на основе новых энергетических контрактов. Это означает, что фактическая инфляция может оказаться ниже, так как не все домохозяйства перешли на новые контракты с сентября.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов планирует выделить в следующем году порядка 15 миллиардов евро на смягчение последствий инфляции для населения.

В августе повышение общего уровня цен на товары и услуги в Нидерландах составило 13,7%.