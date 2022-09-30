МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики. Годовая инфляция потребительских цен во Франции упала в сентябре

Еще неделю назад министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила журналистам, что сентябрьская инфляция прогнозируется на уровне 16,4%.

По данным статистики, цены на потребительские товары и услуги в Польше в сентябре выросли на 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.

При этом в сентябре по сравнению с августом текущего года цены выросли на 1,6%.

В сравнении сентября этого года к сентябрю 2021 года наиболее подорожали продукты питания и безалкогольные напитки (на 19,3%), энергия (44,2%), топливо (18,3%).

Подобного уровня инфляции в Польше не наблюдалось с 1997 года, когда она составила 17,8%.