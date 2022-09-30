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Инфляция в Польше обновила рекорд в сентябре
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Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики. Еще неделю назад министр финансов Польши Магдалена... ПРАЙМ, 30.09.2022
экономика, новости, инфляция, польша, рекорд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики.
Еще неделю назад министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила журналистам, что сентябрьская инфляция прогнозируется на уровне 16,4%.
По данным статистики, цены на потребительские товары и услуги в Польше в сентябре выросли на 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.
При этом в сентябре по сравнению с августом текущего года цены выросли на 1,6%.
В сравнении сентября этого года к сентябрю 2021 года наиболее подорожали продукты питания и безалкогольные напитки (на 19,3%), энергия (44,2%), топливо (18,3%).
Подобного уровня инфляции в Польше не наблюдалось с 1997 года, когда она составила 17,8%.