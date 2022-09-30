БЕРЛИН, 30 сен — ПРАЙМ. Немецкий кабмин отменил так называемый газовый сбор для потребителей, его взимание должно было начаться с октября, сказано в заявлении министерства экономики ФРГ. СМИ: Германия и Франция хотят продвинуть идею совместных закупок газа в ЕС

Согласно заявлению ведомства, вызвавшая критику надбавка за газ "имеет обратную силу и полностью отменена". В министерстве отметили, что объявленные в четверг меры по борьбе с энергокризисом "эффективно и всесторонне" заменят газовый сбор.

Власти Германии для поддержки газовых импортеров планировали с 1 октября текущего года и до 2024 года взимать так называемый газовый сбор, размер которого должен был составить 2,4 евроцента за киловатт-час. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в четверг сообщил, что правительство страны введет сдерживание цен на газ, откажется от газового сбора и выделит поддержку до 200 миллиардов евро.