МИНСК, 1 окт — ПРАЙМ. Белоруссия за восемь месяцев этого года экспортировала продовольствия почти на 5,2 миллиарда долларов, заявил заместитель премьер-министр республики Леонид Заяц. Белоруссия готова возобновить поставки минеральных удобрений на Запад

"По итогам работы за восемь месяцев наш экспорт составил 5,168 миллиарда долларов", — приводит слова вице-премьера агентство Белта.

Он отметил, что этот показатель превышает на 25% показатель аналогичного периода прошлого года.

"У нас верный путь и достойные показатели. Мы уверены, что продовольственная безопасность нашего государства гарантирована", — подчеркнул Заяц. Он сообщил, что урожай зерновых и зернобобовых по итогам уборочной кампании этого года составит более 11 миллионов тонн. "Это позволит обеспечить выполнение поставок госзаказа и в полном объеме обеспечить потребности государства", — сказал Заяц.

Экспорт продовольствия из Белоруссии в этом году впервые может достигнуть рекордной отметки в 8 миллиардов долларов, заявлял ранее министр сельского хозяйства и продовольствия страны Игорь Брыло.

Ранее в министерстве сообщали, что в прошлом году экспорт белорусской сельхозпродукции составил 6,7 миллиарда долларов, что на 17,3% больше показателя 2020 года. Белоруссия ранее ставила задачу нарастить экспорт продовольствия и сельхозпродукции до 8 миллиардов долларов к 2025 году.