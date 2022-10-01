ПАРИЖ, 1 окт — ПРАЙМ. Нидерланды осуждают решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений, заявил в субботу представитель МИД королевства. Никарагуа расторгла дипломатические отношения с Нидерландами

"Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека", — сказал он агентству France Press.

Ранее МИД Никарагуа сообщил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела государства. Это последовало после заявления Нидерландов о том, что они не будут финансировать госпиталь в этой центральноамериканской стране из-за проблем с правами человека.