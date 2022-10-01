В МИД Нидерландов осудили разрыв Никарагуа дипломатических отношений
Представитель МИД Нидерландов осудил решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений
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ПАРИЖ, 1 окт — ПРАЙМ. Нидерланды осуждают решение Никарагуа о разрыве дипломатических отношений, заявил в субботу представитель МИД королевства.
"Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека", — сказал он агентству France Press.
Ранее МИД Никарагуа сообщил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами в связи с вмешательством королевства во внутренние дела государства. Это последовало после заявления Нидерландов о том, что они не будут финансировать госпиталь в этой центральноамериканской стране из-за проблем с правами человека.