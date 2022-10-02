Путин внес в Госдуму законопроекты о вхождении новых территорий в Россию
В Госдуме заявили, что Путин внес законопроекты о вхождении новых субъектов в состав России
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщила РИА Новости пресс-служба комитета Думы по госстроительству и законодательству.
"Четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации", — сказано в сообщении.