МАДРИД, 3 окт — ПРАЙМ. Ожидается, что рост экономики Испании в 2022 году будет выше изначальных прогнозов правительства и составит 4,4%, сказала первый вице-президент и министр экономики королевства Надя Кальвиньо. ВВП Испании вырос во втором квартале

"Мы ожидаем, что рост экономики в 2022 году будет даже выше, наших прогнозов начала года, он составит 4,4%", — сказала она в понедельник в эфире телеканала RTVE.

Кальвиньо объяснила, что этот рост связан с общей активизацией экономической деятельности в стране, налоговыми поступлениями, эволюцией рынка труда и инвестиций.