МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Сенаторы рассмотрят закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам спецоперации и членам их семей. Российские министерства создадут штаб поддержки малого и среднего бизнеса

Ранее закон поддержали профильные комитеты палаты.

Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в спецоперации, а также членов семей таких лиц.

Уточненная в рамках второго чтения в Госдуме редакция позволяет предоставить кредитные каникулы не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в спецоперации. Мобилизованные, контрактники и другие участники спецоперации будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в спецоперации. Аналогичное право предоставляется и членам их семей, которые заключили договор кредита или займа до такой даты.

Исполнение обязательств может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации, увеличенный на 30 дней. Для этого заемщик должен обратится к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в госпитале, больнице или другом медучреждении в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе спецоперации. Форма для обжалования призыва по мобилизации появилась на "Госуслугах"

Обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе спецоперации, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.