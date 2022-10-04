МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает существенно упростить механизмы импортозамещения в сфере госзакупок, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на замдиректора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Артема Гриненко. Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на игристое вино

"Действующие механизмы носят громоздкий характер и их применение заказчиками затруднено… Минфин России в настоящее время по поручению правительства РФ разрабатывает комплексные предложения по оптимизации механизмов импортозамещения в закупках для того, чтобы их применение повысило вероятность выбора поставщика, предлагающего заказчику российский товар", — приводятся в сообщении слова Гриненко.

Реализация предложений Минфина также позволит существенно упростить закупку российских товаров за счет применения одного перечня товаров и унификации регулирования, считают в министерстве.

Так, отмечается, что в настоящее время в госзакупках применяются четыре механизма — запреты, ограничения, условия допуска иностранных товаров, а также минимальная обязательная доля. Эти механизмы регулируются девятью подзаконными актами, утверждены семь перечней товаров, в отношении которых они применяются. Минфин хочет разрешить всем отраслям международные расчеты в криптовалютах

Министерство, в свою очередь, предлагает сохранить применение двух механизмов. Первый из них — "второй лишний", предполагающий отклонение заявок с иностранным товаром в случае подачи хотя бы одной заявки с российским товаром. Механизм предлагается ввести на все случаи закупок товаров и без утверждения перечня товаров, на которые он распространяется. Второй механизм — запрет для отдельных видов товаров по перечню, определяемому правительством РФ.

Кроме того, Минфин предлагает установить единый "реестровый" механизм подтверждения страны происхождения товара, который планируется автоматизировать при проведении закупок в электронной форме. Оптимизация также коснется правового регулирования вышеуказанных вопросов, которое предлагается обеспечивать на уровне единого акта правительства России.