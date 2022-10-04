МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Два руководителя Еврокомиссии во вторник призвали создать совместную программу заимствований для стран ЕС, которая станет ответом на энергетический кризис, угрожающий экономикам рецессией. Еврокомиссия предложит изменения к бюджетным правилам ЕС

В авторской колонке Irish Times комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони и комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявили, что за образец новой схемы заимствований можно взять совместные облигации, выпускавшиеся в период пандемии Сovid-19, чтобы субсидировать рабочие места, которые в противном случае были бы потеряны.

Это предложение поступило в то время, когда пакет помощи на сумму 200 млрд евро (197,4 млрд долларов) для поддержки домохозяйств и компаний Германии вызвал опасения у правительств ЕС, неспособных обеспечить аналогичные меры, в отношении справедливой конкуренции на рынке ЕС.

"Сейчас как никогда важно избежать фрагментации внутреннего рынка, которая вызовет гонку за субсидиями и поставит под вопрос принципы солидарности и единства, скрепляющие наш европейский проект", — сказали два комиссара.