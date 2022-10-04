МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Создание Свободной зоны торговли (СЗТ) в прикаспийском регионе может открыть Ирану рынок емкостью в 600-700 миллиардов долларов, заявил во вторник глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак. Россия, Иран и Азербайджан упростили транзитные перевозки

"Если будет установлена зона региональной свободной торговли (в прикаспийском регионе), то перед Ираном откроется рынок емкостью 600-700 миллиардов долларов", — приводит агентство IRNA слова Пейманпака, прокомментировавшего участие первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера в предстоящем Каспийском экономическом форуме.

Второй Каспийский экономический форум пройдет в Москве 5-6 октября. В нем примут участие представители органов власти, представители компаний от России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.