МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости смягчать последствия западных санкций и адаптировать российскую экономику к изменившейся ситуации. Минфин предложил упростить импортозамещение при госзакупках

"Задачи непростые, к тому же решать их придется в условиях новых серьезных вызовов, смягчая последствия беспрецедентных санкций, внешнего давления, ну и одновременно способствуя ускоренной адаптации экономики к изменившейся ситуации", — отметил он в ходе совещания по реализации госпрограмм и нацпроектов.

По словам премьера, предстоит решить задачи, связанные с перестройкой логистики и товарных потоков, формированием условий для запуска проектов, в том числе по импортозамещению.

Говоря о реализации нацпроектов и госпрограмм, Мишустин призвал использовать каждый рубль с максимальной эффективностью.

"Сейчас особенно важно, чтобы каждый рубль использовался с максимальной эффективностью, и солидные ресурсы, которые предусмотрены в бюджете на их реализацию, обеспечили нам дальнейшее движение к тем целям, которые определил глава государства", — указал он.

Председатель правительства также отметил значительное улучшение взаимодействия между министерствами благодаря цифровизации. "Правительство постоянно совершенствует именно технологии управления проектами, новые методы были успешно апробированы при разработке и реализации нацпроектов", — сказал Мишустин.