МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. США давят на Бразилию, чтобы страна ввела антироссийские санкции, но безрезультатно, заявил посол России в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий. США и Венесуэла обсудят смягчение санкций в обмен на нефть, сообщил WSJ

Дипломат отметил в интервью РАИ Новости, что Москва "прекрасно видит" действия Вашингтона.

"Мы отдаем себе отчет в том, что коллективный Запад и, прежде всего, Вашингтон пытаются убедить бразильцев в том, что необходимо ввести санкции против нашей страны. Пока никакого эффекта они не добились", — подчеркнул посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск