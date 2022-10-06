МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Бюджетное управление Конгресса предупредило о возможном росте инфляции в стране по спирали на фоне роста государственного долга выше 31 триллиона долларов, что возмутило американцев, передает Breitbart. США потребовали от Бразилии ввести санкции, заявил российский посол

Министерство финансов США сообщало ранее, что госдолг страны впервые в истории превысил рекордную отметку в 31 триллион долларов. показатель на 3 октября составил 31 123 887 781 401 доллар, из них 24 триллиона долларов приходится на частные лица. Долги перед другими государствами приблизились к семи триллионам.

Бюджетное управление Конгресса, предупреждая о растущей долговой нагрузке, подчеркнуло, что подобное положение может привести к потере инвесторами доверия к правительству и к резкому повышению процентных ставок и спиральному росту инфляции.

По словам профессора экономики Университета Лойолы Мэримаунт Сон Вон Сона (Sung Won Sohn), США накопили первый триллион долларов долга за 200 лет, "после пандемии он увеличивается на эквивалентную сумму каждый квартал".

Кроме того, рост госдолга противоречит заявлению президента США Джо Байдена о том, что благодаря его уверенному и умелому обращению с деньгами налогоплательщиков его программа расходов в размере 3,5 триллиона на самом деле стоит "ноль долларов", отмечает издание.

Читатели Breitbart выразили недовольство такой ситуацией.

"Причина проблемы вот в чем: принятый Конгрессом налоговый закон дает больше возможностей для уклонения от уплаты налогов людям с высоким доходом, включая их самих," — отметил Oldsettler. некоторые читатели поддержали его позицию. При этом DieselPower добавил, что американские власти тратят значительные средства на "климатическую повестку и Украину", когда часть населения "живет в нищете".

Помимо этого, читатели подчеркнули вложение миллионов долларов в социальную сферу. "Подсчитано, что с тех пор, как "тормоз" Джо вступил в должность, границу пересекли пять миллионов нелегалов. Кто оплачивает их медицинское обслуживание и транспортные расходы? Измученные американские налогоплательщики," — написал southernmom1.

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