ТОКИО, 7 окт — ПРАЙМ. Япония введет новые персональные санкции против лиц, "непосредственно связанных" с присоединением к России новых территорий, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси. Япония запретила экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием"

"По ситуации на Украине: наша страна заморозит активы лиц из восточных районов Украины, а также из России, непосредственно связанных с присоединением к России части территорий на Украине, что мы квалифицируем как аннексию. Такое решение принято на заседании кабинета министров", — сказал он.

В пятницу вступил в силу запрет на экспорт в Россию 89 наименований товаров и материалов, связанных с химическим оружием.

Кроме того, ранее Япония ввела запрет на экспорт в Россию грузовых машин, самосвалов и бульдозеров.

До этого был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование.

Из России запрещено импортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.

Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на 818 человек из России, ЛНР и ДНР, на 227 российских компаний и организаций, 11 банков.