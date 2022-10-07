МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе снизился на 0,8% в месячном выражении после того, как показатель в июле не изменился по сравнению с предшествовавшим месяцем, сообщает министерство экономики и технологий страны. МИД допустил полный отказ Германии от российского газа

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, полагали, что показатель в августе снизился на 0,5% к июлю.

Показатель за июль был пересмотрен (ранее министерство оценивало снижение в июле в 0,3%).

В годовом выражении промпроизводство в стране в августе выросло на 2,1%. В июле было зафиксировано снижение на 0,8%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в августе сократилось на 0,1% к июлю. Объем производства товаров производственно-технического назначения увеличился на 1,2%, потребительских товаров — на 1,8%.