События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 октября
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|СNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|0:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|1:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (август)
|-1,4%
|-1,7% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (август)
|3,4%
|5,1% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|-0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (сентябрь)
|11,4%
|9,9% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (август)
|-0,3%
|-0,8% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|0,7%
|-1,3% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда
|0%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Саммит лидеров ЕС
|13:25
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сентябрь)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (сентябрь)
|5,2%
|5,1%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сентябрь)
|315 тыс
|250 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (сентябрь)
|62,4%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (сентябрь)
|308 тыс
|265 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (сентябрь)
|3,7%
|3,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (сентябрь)
|-39,7 тыс
|20 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (сентябрь)
|5,4%
|5,4%
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|604
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|765
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-46,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|226,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|52,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|0 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-150,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-34,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-82,6 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-5,7 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|33,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь)
|-0,5%
|-0,1% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь)
|14,3%
|13,6% (прогноз)
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (ход реализации инвестпроектов ПАО из перечня приоритетных объектов)
https://1prime.ru/state_regulation/20221007/838386118.html