МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  СNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
0:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
1:30 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (август) -1,4% -1,7% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (август) 3,4% 5,1% (факт)
3:30 AUD Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/    
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (сентябрь) 0,3% -0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (сентябрь) 11,4% 9,9% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (август) -0,3% -0,8% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (август) 0,7% -1,3% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда 0%  
13:00 EUR Еврозона — Саммит лидеров ЕС    
13:25 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сентябрь) 0,3% 0,3%
15:30 USD США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (сентябрь) 5,2% 5,1%
15:30 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сентябрь) 315 тыс 250 тыс
15:30 USD США — Доля экономически активного населения (сентябрь) 62,4%  
15:30 USD США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (сентябрь) 308 тыс 265 тыс
15:30 USD США — Уровень безработицы (сентябрь) 3,7% 3,7%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (сентябрь) -39,7 тыс 20 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (сентябрь) 5,4% 5,4%
17:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 604  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 765  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -46,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 226,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 52,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 0 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -150,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -34,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -82,6 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -5,7 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 33,8 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) -0,5% -0,1% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) 14,3% 13,6% (прогноз)
  RUB Россети Ленэнерго — СД (ход реализации инвестпроектов ПАО из перечня приоритетных объектов)    