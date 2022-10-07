ВЕНА, 7 окт — ПРАЙМ. Санкции против России должны быть отменены, заявил РИА Новости кандидат в президенты Австрии, лидер партии "Народ — Свобода — Основные права" (MFG) Михаэль Бруннер. Европа "медленно истекает кровью" из-за санкций, заявил Орбан

"ЕС должен отменить санкции (против России — ред.) хотя бы потому, что они пока не привели к прекращению боевых действий. Необходимо найти согласованное решение. Это может быть автономия восточных областей (Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской)… по образцу Южного Тироля… В самой Украине должен быть проведен обязательный референдум по вопросу о строгом нейтралитете", — сказано в письменном ответе кандидата на вопросы РИА Новости.

Бруннер видит "шанс для сотрудничества между Россией и ЕС просто потому, что Россия тоже является частью Европы, и ЕС ни при каких обстоятельствах не должен в одностороннем порядке уступать США и НАТО". Он подчеркнул, что он осуждает происходящее на территории Украины. "Я также осуждаю расширение НАТО на восток или агрессивные войны США в последние десятилетия, например, в Афганистане или Ираке", — сказал политик.

По мнению Бруннера, вопрос о нейтралитете Австрии "не подлежит обсуждению", это "обязанность и право", в рамках которых республика "не должна стать местом дислокации или перемещения иностранных войск".

Выборы президента Австрии состоятся 9 октября, в этот раз в них примут участие семь кандидатов, в том числе действующий глава государства, 78-летний Александер Ван дер Беллен, адвокат Михаэль Бруннер (партия "Народ — Свобода — Основные права", MFG), юрист Тассило Валентин, музыкант Доминик Влазны, также известный под псевдонимом Марко Пого ("Партия пива"), предприниматель и блогер Геральд Грош, политик Вальтер Розенкранц (оппозиционная правая "Австрийская партия свободы", FPÖ), предприниматель Генрих Штаудингер.