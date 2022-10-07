Лидеры стран СНГ уделят особое внимание устойчивости экономик на саммите
Путин: первостепенное внимание на саммите СНГ в Астане будет уделено устойчивости экономик
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СТРЕЛЬНА, 7 окт — ПРАЙМ. Первоочередное внимание на саммите СНГ в Казахстане будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и устойчивости экономик, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик, в частности, через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей", — сказал он на неформальном саммите СНГ.
Путин назвал неформальный саммит СНГ возможностью сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием совета глав государств СНГ.
"На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, в гуманитарной сфере", — отметил президент России.
Путин добавил, что готовится солидный пакет совместных документов.