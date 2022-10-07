МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Японии в иностранной и национальной валютах на уровне "А", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства. Золотовалютные резервы Японии рекордно сократились в сентябре

Краткосрочный РДЭ был также подтвержден на уровне F1+.

"Рейтинг Японии на уровне "А" уравновешивает сильные стороны развитой богатой экономики с соответствующими надежными стандартами управления и слабые среднесрочные перспективы роста вместе с очень высоким государственным долгом", — пишет Fitch.

Агентство прогнозирует рост ВВП Японии в 2022 году на уровне 1,7%, как и годом ранее, благодаря поддержке мягкой налогово-бюджетной политики, восстановлению сектора услуг и улучшению ситуации в цепочках поставок. В 2023 году экономика страны увеличится на 1,3%.

Fitch также ожидает, что в связи с ростом цен на энергоносители и падением курса иены годовая инфляция в Японии в 2022 году составит 2,3% (годом ранее была зафиксирована дефляция в 0,2%) и 2,1% в 2023 году. Тем не менее агентство не исключает того, что показатель может оказаться выше.