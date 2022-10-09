ПОРТ КАВКАЗ (Краснодарский край), 9 окт — ПРАЙМ. В настоящее время все пассажирские автобусы уехали со стоянки "Порт Кавказ", рассказали РИА Новости волонтеры на развернутом пункте обогрева. На Крымском мосту запустили движение по двум автомобильным полосам

"Из стоянки "Порт Кавказ" по состоянию на вторую половину дня воскресенья уехали 173 пассажира. В основном на стоянке находятся грузовые автомобили. Пассажирских автобусов на данный момент не осталось", — сообщили собеседники агентства.

В регионе продолжают работу площадки, развернутые в районе порта Кавказ, в Тамани и поселке Ильич. Организованы пункты обогрева, работает полевая кухня, всем предоставляют воду, горячее питание.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.